« CÔTES DE BOURG CÔTES DE BŒUF »

Après plusieurs éditions en région le micro-festival des Côtes de Bourg devient itinérant en prenant pied à Paris où il va s’acoquiner avec six emblématiques repaires de la viande engagée, restaurants à viande ou tables d’hôtes bouchères : -Bidoche : 7 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris -Bien Élevé : 47 rue Richer 75009 Paris -Le Bœuf Volant : 4 rue Mariotte 75017 Paris -Le Grand Pan : 18-20 rue Rosenwald 75015 Paris -Persillé : 66 rue du Chevaleret 75013 Paris -Unico : 10 rue Amélie 75007 Paris Au programme : des cartes éphèmeres, des ateliers de dégustations, des démonstrations culinaires.. Le plus : Aux six adresses parisiennes, le micro-festival des Côtes de Bourg en ajoute une septième avec Le Bouchon, la nouvelle cave à manger de la Maison des Vins de Bourg ! Le programme complet : [www.cotes-de-bourg.com/cotes-de-bourg-cotes-de-boeuf](http://www.cotes-de-bourg.com/cotes-de-bourg-cotes-de-boeuf) Tous les vins du micro-festival seront à retrouver sur la boutique des Côtes de Bourg : boutique.cotes-de-bourg.com LE MICRO-FESTIVAL VIANDE & VIN à Paris du 16 au 22 mai Restaurants 7 Rue Jean-Pierre Timbaud Montigny-le-Bretonneux Yvelines

