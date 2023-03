Une chouette soirée ! Côtes de Boncourt Oulins Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Oulins

Une chouette soirée ! Côtes de Boncourt, 31 mars 2023, Oulins. Une chouette soirée ! Vendredi 31 mars, 20h00 Côtes de Boncourt Inscription obligatoire avant le 30 mars Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (OULINS)

Renseignements et inscription obligatoire avant le 30 mars à midi au 02 37 28 90 91.

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels en partenariat avec Bon’Eure de Vivre dans le cadre de Nuit de la chouette.

La chouette hulule ou chuinte, le hibou, même s’il n’est pas gros, bouboule. Si vous ne participez à cette soirée consacrée aux rapaces nocturnes et qui se promet d’être chouette, vous aurez probablement les boules ! Côtes de Boncourt Oulins Oulins 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 28 90 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T22:00:00+02:00

