Gallo en scène #20 Côtes d’Armor Saint-Brieuc, 12 novembre 2023, Saint-Brieuc.

Festival Gallo en scène – du 12 au 26 novembre 2023

A Bréhand, Dinan, Lamballe-Armor, Landéhen, Morieux, Plérin, Saint-Brieuc

Vingt ans déjà pour le festival Gallo en scène qui porte la culture gallèse si riche et précieuse à notre Patrimoine. Que de bonheur et d’enthousiasme à mettre en scène cette nouvelle édition pour vous, fidèles de la première heure ou nouveaux venus dans le monde du gallo.

Avec une offre renouvelée au fil des années et mise en lumière sous diverses formes (théâtre, contes, radio, enseignement, cinéma, ateliers…), ce patrimoine linguistique doit vivre et se transmettre aux jeunes générations…

Découvrez le programme : https://www.qerouezee.bzh/gallo-en-scene/

Côtes d'Armor côtes d'armor Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

Qerouézée