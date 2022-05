CÔTE’CYCLETTE Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

CÔTE’CYCLETTE Le Croisic, 5 mai 2022, Le Croisic. CÔTE’CYCLETTE Le Croisic

2022-05-05 – 2022-05-05

Le Croisic Loire-Atlantique Côte’Cyclette

Dimanche 8 mai – de 10h00 à 13h00. Rendez-vous au Croisic pour venir profiter d’une partie de la côte sauvage (pointe du Croisic) à vélo, à trottinette, en roller ou avec tout autre moyen de transport non motorisé et silencieux. Un moment de sérénité parmi les embruns ! Un espace sera dédié à la mobilité douce de la Rue Henri Dunant jusqu’à la route de la Vigie. Gratuit – Renseignement à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70 Côte’Cyclette

Dimanche 8 mai – de 10h00 à 13h00. Rendez-vous au Croisic pour venir profiter d’une partie de la côte sauvage (pointe du Croisic) à vélo, à trottinette, en roller ou avec tout autre moyen de transport non motorisé et silencieux. Un moment de sérénité parmi les embruns ! Un espace sera dédié à la mobilité douce de la Rue Henri Dunant jusqu’à la route de la Vigie. Gratuit – Renseignement à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70 Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Croisic Adresse Ville Le Croisic lieuville Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

CÔTE’CYCLETTE Le Croisic 2022-05-05 was last modified: by CÔTE’CYCLETTE Le Croisic Le Croisic 5 mai 2022 Le Croisic Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique