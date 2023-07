Les estivales de la Nature : A la découverte de l’Espace Naturel Sensible du Coteau des Petits Sablons Côteaux des Petits Sablons Saint-Jacques-de-Thouars, 11 juillet 2023, Saint-Jacques-de-Thouars.

Saint-Jacques-de-Thouars,Deux-Sèvres

Entre bord de rivière et prairies sèches, de vallée à vallons, les coteaux des Petits sablons présentent une richesse tant végétale qu’animale importante. Ce relief particulier sur un si petit espace a favorisé une mosaïque d’écosystèmes très importante entre trame verte et trame bleue..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Côteaux des Petits Sablons Rue du Minacle

Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Between river banks and dry meadows, from valley to valley, the hillsides of the Petits sablons are rich in plant and animal life. This particular relief on such a small space has favored a very important mosaic of ecosystems between the green and blue frameworks.

Entre riberas y praderas secas, de valle en valle, las laderas de los Petits sablons son ricas en vida vegetal y animal. Este relieve particular en un área tan pequeña ha dado lugar a un mosaico muy importante de ecosistemas, con redes tanto verdes como azules.

Zwischen Flussufern und Trockenwiesen, von Tal zu Tal weisen die Hänge der Petits sablons einen großen Reichtum an Pflanzen und Tieren auf. Dieses besondere Relief auf so kleinem Raum hat ein Mosaik von Ökosystemen begünstigt, das zwischen dem grünen und dem blauen Rahmen sehr wichtig ist.

