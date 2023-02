Aquarelle&Nature Coteaux de l’Aulnoye Coubron Catégories d’Évènement: Coubron

Seine-Saint-Denis

Aquarelle&Nature Coteaux de l’Aulnoye, 14 mai 2023, Coubron. Aquarelle&Nature Dimanche 14 mai, 14h00 Coteaux de l’Aulnoye Cette animation est unee initiation au dessin naturaliste à travers la technique de l’aquarelle. Regarder et observer la nature qui nous entoure pour croquer les détails des reliefs et les nuances de couleurs, comprendre les lignes directrices d’un paysage, distinguer les plans… avec quelques trucs et astuces remplissez la page blanche d’œuvres naturalistes. Coteaux de l’Aulnoye Rue de Vaujours, sente des vignes, 93470 Coubron Coubron 93470 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T12:00:00+00:00 – 2023-05-14T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Coubron, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Coteaux de l’Aulnoye Adresse Rue de Vaujours, sente des vignes, 93470 Coubron Ville Coubron Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Coteaux de l’Aulnoye Coubron Departement Seine-Saint-Denis

Coteaux de l’Aulnoye Coubron Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coubron/

Aquarelle&Nature Coteaux de l’Aulnoye 2023-05-14 was last modified: by Aquarelle&Nature Coteaux de l’Aulnoye Coteaux de l’Aulnoye 14 mai 2023 Coteaux de l’Aulnoye Coubron Coubron

Coubron Seine-Saint-Denis