Chantier pour les Orchidées de Peyroutet Coteau de Peyroutet Moncrabeau Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Moncrabeau Chantier pour les Orchidées de Peyroutet Coteau de Peyroutet Moncrabeau, 29 septembre 2023, Moncrabeau. Chantier pour les Orchidées de Peyroutet Vendredi 29 septembre, 09h30 Coteau de Peyroutet Réservé au Lycée Agricole de Nérac (promotion STAV) Coteau de Peyroutet Peyroutet, 47600 Moncrabeau Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « a.bataille@cen-na.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:30:00+02:00 – 2023-09-29T15:00:00+02:00

2023-09-29T09:30:00+02:00 – 2023-09-29T15:00:00+02:00 Alexis Bataille – CEN NA Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Moncrabeau Autres Lieu Coteau de Peyroutet Adresse Peyroutet, 47600 Moncrabeau Ville Moncrabeau Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Coteau de Peyroutet Moncrabeau

Coteau de Peyroutet Moncrabeau Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncrabeau/