Chantier Nature à Lacépède Coteau de Lacépède Saint-Sardos, 30 septembre 2023, Saint-Sardos.

Chantier Nature à Lacépède Samedi 30 septembre, 09h30, 12h30 Coteau de Lacépède Gratuit

Venez découvrir les coteaux de Lacépède et les nouvelles parcelles du Conservatoire. Participez également à leur restauration lors d’un chantier participatif pour rouvrir l’ancien chemin qui le traverse : toutes les mains sont les bienvenues, même les plus petites !

L’occasion d’apprendre et de comprendre la gestion conservatoire envisagée sur ce site.

Matériel de Jardinage à prévoir (gants, scies, sécateurs,…)

Coteau de Lacépède 47360 LACEPEDE Saint-Sardos 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « a.bataille@cen-na.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

2023-09-30T12:30:00+02:00 – 2023-09-30T15:30:00+02:00

Alexis Bataille – CEN NA