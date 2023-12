Cet évènement est passé Menu de fêtes à emporter à Côté Sud Côté Sud Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-31 Les dimanches 24 et 31 décembre 2023, nous serons ouverts de 10H00 à 18H00. Pensez à réserver 24h à l’avance..

Carte des fêtes : Mises en bouche (5€ la pièce) : Petit chou aux fruits de mer

Empanadas au confit de canard

Navette au saumon fumé

Mini vol au vent de ris d’agneau

Verrine foie gras-châtaigne, réduction au malbec Les entrées (15€ la pièce) : St jacques française pliée dans une feuille de chou, crevette, coulis de tomate

Tatin de foie gras de canard poêlé aux pommes et boudin noir

Carpaccio de saumon mariné, crème acidulée à l’aneth

Poivrons Piquillos à la mousseline de foie gras, gros champignon farci Les plats (22€ la pièce) : Cassolette de ris d’agneau en croûte feuilletée

Noix de joue de bœuf mijotée aux épices de Noël

Ballotin de chapon fermier aux morilles

Papeton de lotte et langoustines, jardinière de légumes d’hiver

Plat à Partager 70 € (4/5 personnes) :

Epaule d’agneau fermier du Quercy entière confite aux épices de Noël Tous nos plats sont accompagnés d’un légume :

Pomme duchesse à la tomme du Lot + jardinière de légumes d’hiver. Les desserts (6€ la pièce) : Feuillantine chocolat-praliné, crème au Baileys

Petites crêpes aux pommes, caramel au beurre salé

Baba au limoncello à la gelée de citron vert 22 EUR.

Côté Sud Place Champolion

Cahors 46000 Lot Occitanie

