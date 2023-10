Sortie et Cuisine aux algues Côte sauvage du Pouliguen 44510 Le pouliguen, 5 juillet 2023, .

Sortie et Cuisine aux algues 5 juillet – 30 septembre Côte sauvage du Pouliguen 44510 Le pouliguen 1 personne: 45, 1 personne: 25

Découvrez la cueillette d’algues lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer. Je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Un support vous sera offert pour mieux vous repérer dans l’identification.

On finira la sortie avec une dégustation de préparations à base d’algues.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un bocal vide

– Un imperméable/ lunettes de soleil/ -en fonction de la météo

Lieu: Le Pouliguen ou Batz sur Mer

Lieu: Le Pouliguen ou Batz sur Mer

Côte sauvage du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T11:50:00+02:00 – 2023-07-05T15:30:00+02:00

2023-09-30T10:35:00+02:00 – 2023-09-30T20:35:00+02:00

LOISIRS NATURE