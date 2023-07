Café Théâtre Côté Rocher « Bienvenue chez les Pikunis » de Isabelle Parsy et Saverio Maligno Côté-Rocher Rocamadour, 10 août 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Vive la retraite! Sabine de la Chambonnière, grande bourgeoise aux principes très stricts et François Trollet, au chômage, baratineur sans foi ni loi, n’auraient jamais du se rencontrer…Pourtant les voilà partis à l’autre bout du monde à la recherche de leurs parents évadés de la maison de retraite pour vivre le grand amour! Un road trip aux multiples rebondissements qui les mènera dans une réserve indienne.

2023-08-10 21:30:00 fin : 2023-08-10 . 15 EUR.

Côté-Rocher rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Long live retirement! Sabine de la Chambonnière, an upper-middle-class woman with strict principles, and François Trollet, unemployed and a glib talker, should never have met… Yet here they are, off to the other side of the world in search of their parents, who have escaped from their retirement home to find true love! A road trip with many twists and turns that takes them to an Indian reserve

¡Viva la jubilación! Sabine de la Chambonnière, una mujer de la alta burguesía con principios muy estrictos, y François Trollet, desempleado y charlatán, no deberían haberse conocido nunca… Sin embargo, aquí están, ¡al otro lado del mundo en busca de sus padres, que se han escapado de una residencia de ancianos en busca del amor verdadero! Un viaje por carretera lleno de giros que les lleva hasta una reserva india

Es lebe der Ruhestand! Sabine de la Chambonnière, eine großbürgerliche Frau mit strengen Prinzipien, und François Trollet, ein arbeitsloser Schwätzer, hätten sich nie begegnen dürfen… Doch nun sind sie auf der Suche nach ihren Eltern, die aus dem Altersheim geflohen sind, um die große Liebe zu erleben, um die halbe Welt gereist Ein Roadtrip mit vielen Wendungen, der sie in ein Indianerreservat führt

Mise à jour le 2023-07-09 par OT Vallée de la Dordogne