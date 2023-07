Café théatre Côté Rocher « Et ta sœur ou la légende de Rocamadour » Côté-Rocher Rocamadour, 24 juillet 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Elles sont sœurs mais ne sont pas de la même famille! Quand sœur Dominique et sœur Catherine se retrouvent, c’est pour vous raconter l‘histoire de la cité à leur façon. Sur fond de comédie, découvrez la presque véritable histoire de Rocamadour.

Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier, écrit par Christian Dob

Durée 50mn

Spectacle en extérieur, à voir en famille.

2023-07-24 21:30:00 fin : 2023-07-24 . EUR.

Côté-Rocher rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



They’re sisters, but not related! When s?ur Dominique and s?ur Catherine get together, it’s to tell you the history of the town in their own way. Set against a backdrop of comedy, discover the almost true history of Rocamadour.

With Corinne Delpech and Sébastien Laussier, written by Christian Dob

Running time 50 min

Outdoor show for the whole family

Son hermanas, pero no están emparentadas Cuando Sor Dominique y Sor Catherine se reúnen, es para contarle la historia del pueblo a su manera. En clave de comedia, descubra la historia casi real de Rocamadour.

Con Corinne Delpech y Sébastien Laussier, escrito por Christian Dob

Duración: 50 minutos

Espectáculo al aire libre para toda la familia

Sie sind Schwestern, aber nicht aus der gleichen Familie! Wenn Schwester Dominique und Schwester Catherine sich treffen, erzählen sie Ihnen die Geschichte der Stadt auf ihre Weise. Entdecken Sie die fast wahre Geschichte von Rocamadour mit einem komödiantischen Hintergrund.

Mit Corinne Delpech und Sébastien Laussier, Drehbuch von Christian Dob

Dauer 50mn

Aufführung im Freien, für die ganze Familie geeignet

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Vallée de la Dordogne