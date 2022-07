Côté Rocher : Magie avec Serge Avril Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Côté Rocher : Magie avec Serge Avril

2022-07-28

Café-théâtre Côté Rocher
Rocamadour

2022-07-28 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-30

Rue Roland Le Preux Café-théâtre Côté Rocher

Rocamadour

Lot Retrouvez notre célèbre magicien de Fort Boyard et mentaliste dans son nouveau spectacle « Vous êtes fantastiques ».

Un feu d’artifice de tours de magie à la fois drôles et intrigants. Un rythme soutenu où la magie et le mentalisme s’enchaînent pour ne laisser place qu’aux fous rires du public. L’une des grandes forces de ce show est l’interactivité entre Serge Avril et son public.

Un spectacle pour les petits et les grands.

