Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux, 15 février 2022, Beaugency. Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux

du mardi 15 février au dimanche 20 février à Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Venez découvrir les créations de Côté Passion Fil et demandez la réalisation de vos projets de vêtements. Créations de bijoux. Du 15 au 20 février de 10h à 12h et 14h à 18h Pour tout renseignement, contactez le 0662183349 ou par mail : [[marchandchristine45@gmail.com](mailto:marchandchristine45@gmail.com)](mailto:marchandchristine45@gmail.com)

Entrée libre selon les consignes sanitaires en vigueur

Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux, rue de la Cordonnerie à Beaugency Galerie Jacques Nicolas Pellieux 27 rue de la Cordonnerie, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T12:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T12:00:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Galerie Jacques Nicolas Pellieux Adresse 27 rue de la Cordonnerie, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Galerie Jacques Nicolas Pellieux Beaugency Departement Loiret

Galerie Jacques Nicolas Pellieux Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux 2022-02-15 was last modified: by Côté Passion Fil s’expose à la Galerie Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux Galerie Jacques Nicolas Pellieux 15 février 2022 Beaugency Galerie Jacques Nicolas Pellieux Beaugency

Beaugency Loiret