La balade des histoires des falaises Côté parking Les Eyzies, 1 janvier 2024 15:00, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Balade vous murmurant des mémoires et des Histoires de Falaises Millénaires. Il y aura un petit conte près du feu et une boisson chaude aussi…..

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . EUR.

Côté parking Laugerie haute

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A stroll whispering memories and stories of the Cliffs of a Thousand Years. There’ll be a little storytelling by the fire, and a hot drink too….

Un paseo susurrando recuerdos e historias de los Acantilados de los Mil Años. Habrá un poco de cuentacuentos junto al fuego y una bebida caliente también….

Ein Spaziergang, der Ihnen Erinnerungen und Geschichten von jahrtausendealten Klippen zuflüstert. Es gibt eine kleine Erzählung am Feuer und ein heißes Getränk auch….

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère