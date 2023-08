Pic Vert Festival Côté « Maison du Lac » Bielle, 9 septembre 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Les thématiques de la biodiversité et la protection de la nature, de l’environnement et la préservation de nos cadres de vie, de l’énergie et la gestion des déchets seront abordées à travers de nombreux ateliers, animations, expositions, concerts et spectacles lors de ce temps fort.

– Jeux Géants et jouets pour tout petits.

– Stands, ateliers, bricolage nature et contes sous les arbres par les accompagnateurs montagne.

– Respire ! Jeu de sensibilisation à la qualité de l’air.

– Canellito, jeu de piste nature.

– C’est quoi ces p’tites bêtes ? Atelier sur inscription.

– Brut de Bestioles, manèges à balader.

– Fanfare l’étoile Métisse.

– Les risques naturels dans les Pyrénées-Atlantiques.

– Agir contre les pollutions et le risque incendie lié aux jets de mégots.

– Le desman des Pyrénées.

– Le gaspillage alimentaire.

Programme complet sur : www.eteossalois.fr/pic-vert-festival.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. EUR.

Côté « Maison du Lac » Espace naturel du Lac de Castet

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The themes of biodiversity and nature protection, the environment and the preservation of our living environment, energy and waste management will be addressed through a wide range of workshops, events, exhibitions, concerts and shows.

– Giant games and toys for the very young.

– Stands, workshops, nature crafts and storytelling under the trees by mountain guides.

– Breathe! Air quality awareness game.

– Canellito, nature treasure hunt.

– What’s with the little beasts? Registration required for this workshop.

– Brut de Bestioles, rides.

– L’étoile Métisse brass band.

– Natural hazards in the Pyrénées-Atlantiques.

– Taking action against pollution and fire hazards linked to cigarette butts.

– The Pyrenean Desman.

– Food waste.

Full program at: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

Los temas de la biodiversidad y la protección de la naturaleza, el medio ambiente y la preservación de nuestro entorno vital, la energía y la gestión de residuos se abordarán a través de un amplio abanico de talleres, actos, exposiciones, conciertos y espectáculos.

– Juegos gigantes y juguetes para los más pequeños.

– Stands, talleres, artesanía en la naturaleza y cuentacuentos bajo los árboles a cargo de guías de montaña.

– ¡Respira! Juego de sensibilización sobre la calidad del aire.

– Canellito, búsqueda del tesoro en la naturaleza.

– ¿Qué son estas pequeñas bestias? Es necesario inscribirse para este taller.

– Brut de Bestioles, tiovivos.

– Banda de música L’étoile Métisse.

– Riesgos naturales en los Pirineos Atlánticos.

– Lucha contra la contaminación y el riesgo de incendio provocado por las colillas.

– El Desmán de los Pirineos.

– Residuos alimentarios.

Programa completo en: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

Die Themen Biodiversität und Naturschutz, Umwelt und Erhaltung unserer Lebensräume, Energie und Abfallwirtschaft werden während dieses Höhepunkts in zahlreichen Workshops, Animationen, Ausstellungen, Konzerten und Aufführungen behandelt.

– Riesenspiele und Spielzeug für die Kleinsten.

– Stände, Workshops, Basteln in der Natur und Märchen unter Bäumen von Bergführern.

– Atme einfach nur! Spiel zur Sensibilisierung für die Luftqualität.

– Canellito, Natur-Schnitzeljagd.

– Was sind die p’tites bêtes? Workshop nach Anmeldung.

– Brut de Bestioles, Karussells zum Mitfahren.

– Fanfare l’étoile Métisse (Musikkapelle).

– Naturgefahren in den Pyrénées-Atlantiques.

– Handeln gegen Umweltverschmutzung und die Brandgefahr durch weggeworfene Zigarettenstummel.

– Der Desman der Pyrenäen.

– Lebensmittelverschwendung.

Vollständiges Programm unter: www.eteossalois.fr/pic-vert-festival

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées