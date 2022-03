CÔte jardin : degustation musicale – in vino veritas Sainte-Jalle Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Jalle

CÔte jardin : degustation musicale – in vino veritas Sainte-Jalle, 2 août 2022, Sainte-Jalle. CÔte jardin : degustation musicale – in vino veritas Terrasse du domaine RIEU FRAIS 126 Chemin du Rieu Frais, SAINTE-JALLE Sainte-Jalle

2022-08-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-02 20:00:00 20:00:00 Terrasse du domaine RIEU FRAIS 126 Chemin du Rieu Frais, SAINTE-JALLE

Sainte-Jalle Drôme Sainte-Jalle EUR 30 30 le DOMAINE RIEU FRAIS à Sainte-Jalle invite le chanteur gourmand pour son CÔTE JARDIN : Dégustation musicale “IN VINO VERITAS” Terrasse du domaine RIEU FRAIS 126 Chemin du Rieu Frais, SAINTE-JALLE Sainte-Jalle

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Sainte-Jalle Autres Lieu Sainte-Jalle Adresse Terrasse du domaine RIEU FRAIS 126 Chemin du Rieu Frais, SAINTE-JALLE Ville Sainte-Jalle lieuville Terrasse du domaine RIEU FRAIS 126 Chemin du Rieu Frais, SAINTE-JALLE Sainte-Jalle Departement Drôme

Sainte-Jalle Sainte-Jalle Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-jalle/

CÔte jardin : degustation musicale – in vino veritas Sainte-Jalle 2022-08-02 was last modified: by CÔte jardin : degustation musicale – in vino veritas Sainte-Jalle Sainte-Jalle 2 août 2022 Drôme Sainte-Jalle

Sainte-Jalle Drôme