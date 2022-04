Côté jardin, Côté court – 1ère édition La Grand-Combe La Grand-Combe, 1 mai 2022, La Grand-CombeLa Grand-Combe.

Un nouveau rendez-vous de printemps à La Grand’Combe !À l’arrivée des beaux jours, les habitants de La Grand’Combe et des alentours avaient l’habitude de retrouver les Floralies, une manifestation visant à promouvoir les cultures locales, qu’elles soient alimentaires ou ornementales. Après 32 éditions, la municipalité a souhaité tourner la page de cette manifestation pour offrir un rendez-vous davantage tourné vers les circuits courts et la mise en avant des productions artisanales, locales et naturelles.C’est ainsi qu’a germé l’événement « Côté jardin, Côté court », dont la première édition se tiendra le dimanche 1er mai 2022. Au-delà d’un simple marché aux plantes ou d’un marché de producteurs, la municipalité souhaite faire de cette journée un moment convivial, festif, mais aussi un temps de sensibilisation et d’éducation populaire autour de la qualité alimentaire et des circuits courts.Pour cette première édition, de nombreux exposants seront rassemblés sur la Place Jean-Jaurès : pépiniéristes, producteurs, artisans locaux proposeront des dégustations et présenteront leur savoir-faire. Certains viendront d’ailleurs avec leurs outils de travail pour des démonstrations. Tout au long de la journée, des animations musicales et plusieurs ateliers seront proposés : atelier cuisine pour bien manger localement, discussions, projection d’un film documentaire, sans oublier une ruche pédagogique et une animation ludique sur les abeilles car cette année le thème choisi est le miel pour ce nouveau rendez-vous Nature, Terroir et Artisanat.*Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 01 Mai 2022- Où? : Place Jean Jaurès à La Grand’Combe- Quand? : De 9h00 à 17h00- Tarif : Animation gratuite- Informations complémentaires auprès de la mairie de La Grand’Combe par téléphone au 04 66 54 68 68

