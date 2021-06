Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort Côté jardin Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Côté jardin Belfort, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Belfort. Côté jardin 2021-07-09 – 2021-07-09 rue Mulhouse Donation Jardot

De nombreux artistes aiment à s'inspirer de la nature, des fleurs et feuillages. Dans l'atelier, les enfants célèbrent Dame Nature et revisitent le jardin des artistes modernes à travers un masque haut en couleurs. De 4 à 6 ans – Sur réservation obligatoire

