Côté Garonne Le Balcon des Dames reçoit Rémi Lamerat Côté Garonne Balcon des Dames Tonneins, samedi 3 février 2024.

L’hôtel restaurant Côté Garonne reçoit Rémi Lamerat (Domaine Grand Jour), joueur mythique de l’UBB aujourd’hui vigneron et, vous convie à une soirée exceptionnelle.

– Découverte d’une 1ère cuvée.

– Dégustation.

– Moment de convivialité et d’échanges.

– Planches campagnardes.

Pour tous renseignements 05.19.08.08.20 .

Côté Garonne Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reservation@cotegaronne47.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03 20:00:00



