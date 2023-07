Visite guidée: Cathédrale aux jumelles Côté Fontaine Bayonne, 16 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Voir ce qu’on ne peut pas voir d’habitude, ce qui est trop haut, trop loin : ce visage qui vous observe tout là-haut, cette gargouille grimaçante…Les pieds sur terre et la tête dans les secrets de l’art, cette exploration extérieure de la cathédrale vous réserve plus d’une surprise. Inscription obligatoire sur visitbayonne.com. Prêt de jumelles au départ de la visite. Ces

jumelles sont sous la responsabilité de l’utilisateur le temps de la visite..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 12:00:00. .

Côté Fontaine Place Louis Pasteur

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



See what you can’t usually see, what’s too high, too far: that face watching you up there, that grimacing gargoyle… With your feet firmly on the ground and your head in the secrets of art, this outdoor exploration of the cathedral has more than one surprise in store for you. Registration required on visitbayonne.com. Binoculars available at the start of the tour. These

are the responsibility of the user for the duration of the tour.

Vea lo que normalmente no puede ver, lo que está demasiado alto, demasiado lejos: ese rostro que le observa desde arriba, esa gárgola que hace muecas… Con los pies en el suelo y la cabeza en los secretos del arte, esta exploración al aire libre de la catedral le reserva más de una sorpresa. Inscripción obligatoria en visitbayonne.com. Prismáticos disponibles al inicio de la visita. Estos

son responsabilidad del usuario durante toda la visita.

Sehen Sie, was Sie normalerweise nicht sehen können, was zu hoch und zu weit weg ist: das Gesicht, das Sie von dort oben beobachtet, der grinsende Wasserspeier… Mit den Füßen auf dem Boden und dem Kopf in den Geheimnissen der Kunst hält diese Außenerkundung der Kathedrale mehr als eine Überraschung für Sie bereit. Anmeldung erforderlich unter visitbayonne.com. Ferngläser können zu Beginn der Führung ausgeliehen werden. Diese

die Verantwortung für die Dauer des Besuchs liegt beim Benutzer.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Bayonne