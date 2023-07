Course de côte d’Orbec – 37 ème édition! Côte de La Madeleine Orbec, 15 juillet 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

36 ème édition de la course de côte comptant pour la coupe de France de la Montagne et la ligue de Normandie. Les pilotes procéderons à des essais libres et chronométrés le matin puis la course permettra 3 montées.

Le samedi: vérifications techniques et le dimanche : essais libres et chronométrés

Restauration et buvette sur place.

Samedi 2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Côte de La Madeleine

Orbec 14290 Calvados Normandie



36 th edition of the hill climb race counting for the French Mountain Cup and the Normandy League. The pilots will proceed to free and timed tests in the morning then the race will allow 3 climbs.

On Saturday: technical verifications and on Sunday: free and timed tests

Catering and refreshments on site

36ª edición de la carrera en cuesta puntuable para la Copa de Francia de Montaña y la Liga de Normandía. Los pilotos participarán en entrenamientos libres y contrarrelojes por la mañana, seguidos de 3 subidas en carrera.

Sábado: verificaciones técnicas y domingo: entrenamientos libres y contrarreloj

Catering y refrescos in situ

36. Ausgabe des Bergrennens, das für die französische Bergmeisterschaft und die Liga der Normandie zählt. Die Fahrer absolvieren am Morgen ein freies Training und ein Zeittraining, bevor das Rennen drei Anstiege erlaubt.

Am Samstag: Technische Abnahme und am Sonntag: Freies Training und Zeittraining

Verpflegung und Getränke vor Ort

