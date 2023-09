Le Char Tigre Côte de Gacé Vimoutiers, 16 septembre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le char Tigre de Vimoutiers :

– Exposition de dessins, photos, maquettes et récits.

– Présentation de son histoire et du projet de restauration par l’association CATIVEN.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Côte de Gacé

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



On the occasion of the Heritage Days, come and discover the Vimoutiers Tiger tank:

– Exhibition of drawings, photos, models and stories.

– Presentation of its history and restoration project by the CATIVEN association

Venga a descubrir el tanque Tigre de Vimoutiers durante las Jornadas del Patrimonio:

– Exposición de dibujos, fotos, maquetas e historias.

– Presentación de su historia y proyecto de restauración por la asociación CATIVEN

Anlässlich der Tage des Kulturerbes entdecken Sie den Tiger-Panzer von Vimoutiers :

– Ausstellung von Zeichnungen, Fotos, Modellen und Erzählungen.

– Vorstellung seiner Geschichte und des Restaurierungsprojekts durch den Verein CATIVEN

