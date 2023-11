Nöel à la ferme Côte de Caulet Cérons, 16 décembre 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

La Guinguette déménage sur notre espace plein air couvert prêt à vous accueillir ! Ici, vous vous sentirez comme à la maison. Venez vous réchauffer prêt du feu sous un plaid bien douillet pour un instant cocooning à la Ferme

Chaque événement sera l’occasion de déguster nos volailles, ainsi que les produits fermiers du coin.

Venez commander vos volailles de fête à la Ferme grâce au magasin fermier, le Garde-manger qui est ouvert tout le week-end !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 14:00:00. EUR.

Côte de Caulet

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette moves to our covered open-air space, ready to welcome you! Here, you’ll feel right at home. Come and warm up by the fire under a cosy blanket for a cocooning moment at La Ferme

Every event is an opportunity to sample our poultry and local farm produce.

Come and order your festive poultry from the Farm’s farm store, Le Garde-manger, which is open all weekend!

La Guinguette se traslada a nuestro espacio cubierto al aire libre, ¡listo para recibirle! Aquí se sentirá como en casa. Ven a calentarte junto al fuego, bajo una acogedora manta, para un momento cocooning en La Ferme

Cada evento será una oportunidad para degustar nuestras aves de corral y productos de granja locales.

Venga a encargar sus aves de corral festivas a la tienda de la granja, el Garde-manger, que estará abierta todo el fin de semana

La Guinguette zieht auf unseren überdachten Freiluftbereich um, der bereit ist, Sie zu empfangen! Hier werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Wärmen Sie sich am Feuer unter einer kuscheligen Decke auf und genießen Sie einen Cocooning-Moment auf dem Bauernhof

Bei jeder Veranstaltung haben Sie die Gelegenheit, unser Geflügel und die regionalen Bauernprodukte zu probieren.

Bestellen Sie Ihr Festtagsgeflügel auf dem Bauernhof in unserem Hofladen Le Garde-manger, der das ganze Wochenende über geöffnet ist!

