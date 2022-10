Côte à Côte – par la Cie Les Balbutié/Live Comedy Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Côte à Côte – par la Cie Les Balbutié/Live Comedy Théâtre 100 Noms, 4 novembre 2022, Nantes. 2022-11-04

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 12 € / 15 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Spectacle à vivre en famille à partir de 4 ans. Le bateau sur lequel vous, public, avez embarqué, coule. Alors, nous, Loïc, Nicole et Richard, personnel de bord de la croisière, on se propose de vous raconter une histoire. Celle de ces deux îles que vous pourrez apercevoir au loin… et de leurs habitant et habitante : d’un côté Archibald, de l’autre Aglaé. Qui vivent côte à côte sans jamais s’être vus. Jusqu’au jour où une chaussette volante va venir faire des vagues dans leurs solitudes… Deux cabanes en bois, de la musique, une tempête, des fleurs en papier, des poissons-clown… tandis que l’eau monte, la croisière s’amuse ! Durée : 50 min. Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

