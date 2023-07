Soirée Karaoké Cosy Bar Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Soirée Karaoké au Cosy Bar dans le Grand Jard.

Ecran géant et piste de danse en plein air.

Bar à champagne et petite restauration sur place..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 01:00:00. .

Cosy Bar Grand Jard

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Karaoke night at the Cosy Bar in the Grand Jard.

Giant screen and open-air dance floor.

Champagne bar and snack bar on site.

Noche de karaoke en el Cosy Bar del Gran Jardín.

Pantalla gigante y pista de baile al aire libre.

Bar de champán y aperitivos in situ.

Karaoke-Abend in der Cosy Bar im Grand Jard.

Riesenleinwand und Tanzfläche im Freien.

Champagnerbar und kleine Snacks vor Ort.

