Costumez-vous comme au Moyen Age Couvent des Jacobins Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

Costumez-vous comme au Moyen Age Un saut dans le temps pour comprendre l’évolution de la mode, du paysan au clergé en passant la noblesse, du 13e au 15e siècle. 10 – 19 avril Couvent des Jacobins Animation gratuite comprise dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T15:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T15:30:00+02:00 – 2024-04-19T16:00:00+02:00

Voyage dans le temps : Histoire et signification des costumes médiévaux

Un saut dans le temps pour comprendre l’évolution de la mode, du paysan au clergé en passant la noblesse, du 13e au 15e siècle.

Les coutumes vestimentaires au Moyen Age

L’interprétation au sens propre de l’adage « l’habit ne fait pas le moine » est criant de vérité lorsqu’on l’observe à travers le prisme de l’époque médiévale où les normes d’habillement ont une réelle symbolique, reflétant le statut social, le pouvoir et les valeurs de la société. Les vêtements ne se limitaient pas à de simples parures mais étaient le signe de votre place dans la société et de véritable marqueurs identitaires.

Cette animation expose ces différents aspects au travers d’anecdotes et de faits historiques.

Se vêtir comme au Moyen-Age

Découvrez les différents types de tissus et d’étoffes utilisés pour la fabrication des vêtements de cette période de l’Histoire et revêtez les répliques des costumes de l’époque. Vous pourrez ainsi, le temps d’une photo, remonter le temps.

Qui choisirez-vous d’incarner dans ce panorama historique ? Le capitoul, la reine de France, le Comte de Toulouse ou peut-être la boulangère ?

Un intervenant sera disponible pour vous présenter tous ces éléments et répondre à vos questions.

Rappels pratiques

Une animation ouverte à tous et sans réservation, incluse dans votre billet d’entrée (qui donne également accès à l’exposition temporaire « Cathares ». Toulouse dans la croisade.)

Dates :

mercredis 10 et 17 avril 2024

vendredis 12 et 19 avril 2024

Horaire : 15h30

Durée : 45 minutes

Sans réservation – rendez-vous dans le cloître

Photo : ©Alexandre Ollier

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229166976671 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

visiter Toulouse animation gratuite