Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois, Loiret Costumes, jeux et féérie autour des loups, c’est le programme des vacances de Noël au château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Costumes, jeux et féérie autour des loups, c’est le programme des vacances de Noël au château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, 18 décembre 2021, Chilleurs-aux-Bois. Costumes, jeux et féérie autour des loups, c’est le programme des vacances de Noël au château de Chamerolles 2021-12-18 – 2021-12-31

Chilleurs-aux-Bois Loiret Chilleurs-aux-Bois I/ Atelier des vacances de Noël : la cuisine à la Renaissance

Comment mangeait-on à la Renaissance ? Après une découverte des aliments et de la cuisine à la Renaissance, tu pourras réaliser un collage pour créer un portrait à la manière d’Arcimboldo.

À 14h30 le lundi 20 décembre et le mercredi 29 décembre 2021 / Pour les 6-12 ans / tarif d’entrée au château / sur réservation II / Livret jeux la cuisine à la Renaissance

Une manière ludique et autonome de visiter le château de Chamerolles / en autonomie / dès 6 ans / inclus dans le billet d’entrée III / Visite costumée des vacances de Noël :

Dimanche 19 décembre 2021 à 14h30.

Pour les 5-11 ans / tarif d’entrée au château / sur réservation IV / Atelier créatif Photophores de Noël

Mercredi 22 décembre et dimanche 26 décembre 2021 à 14h Costumes, jeux et féérie autour des loups, c’est le programme des vacances de Noël au château de Chamerolles chateau.chamerolles@loiret.fr +33 2 38 39 84 66 https://www.chateauchamerolles.fr/ I/ Atelier des vacances de Noël : la cuisine à la Renaissance

Comment mangeait-on à la Renaissance ? Après une découverte des aliments et de la cuisine à la Renaissance, tu pourras réaliser un collage pour créer un portrait à la manière d’Arcimboldo.

À 14h30 le lundi 20 décembre et le mercredi 29 décembre 2021 / Pour les 6-12 ans / tarif d’entrée au château / sur réservation II / Livret jeux la cuisine à la Renaissance

Une manière ludique et autonome de visiter le château de Chamerolles / en autonomie / dès 6 ans / inclus dans le billet d’entrée III / Visite costumée des vacances de Noël :

Dimanche 19 décembre 2021 à 14h30.

Pour les 5-11 ans / tarif d’entrée au château / sur réservation IV / Atelier créatif Photophores de Noël

Mercredi 22 décembre et dimanche 26 décembre 2021 à 14h c- service communication château de Chamerolles dernière mise à jour : 2021-10-19 par ADRT45

Détails Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu Chilleurs-aux-Bois Adresse Ville Chilleurs-aux-Bois lieuville 48.05626#2.19239