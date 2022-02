Costumes et danses au 19ème siècle en Autriche. Klimt Médiathèque Colette Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Médiathèque Colette, le samedi 12 février

**Conférence Histoire de l’Art « Costumes et danses au 19ème siècle en Autriche. Klimt »** Un art nouveau commence en Europe qui pense l’image et les murs autour, la maison, les vêtements, la danse et les bijoux, une pensée neuve du corps et son espace: Klimt, Schiele, Moser… Par Clément WINGLER pour Préfigurations

10 €

2022-02-12

