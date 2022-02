COSTIL SWINGERS 5TET Espace Guillaume-le-Conquérant Bois-Guillaume Catégories d’évènement: Bois-Guillaume

La ville accueille le jeudi 24 février le groupe COSTIL SWINGERS 5tet à 19h à l’espace Guillaume le Conquérant. Après un album, un bon nombre de concerts et un tout récent clip, Jean-Jacques Costil et Marie-Anne Delmas, chantent les standards du monde, revisitent les grands thèmes de jazz, les chansons de cabaret, mais aussi les airs populaires et la musique actuelle. Le spectacle est une invitation à la joie et à la fête ! Le swing est leur marque de fabrique. Ils sont accompagnés de : Sacha Nemmar : guitare, Luc Gosselin : saxophone et Jean-Sébastien Godéré : batterie, percussion Infos : [service-culturel@ville-bois-guillaume.fr](mailto:service-culturel@ville-bois-guillaume.fr) / 02 35 12 24 55

Tarif : 15 € tout compris (musique + apéritif) ; les places sont à retirer aux service culturel, 1770 rue de la Haie.

