Cosse + tRuckks + W!zard // Rise & Fall Festival
SALLE DIFF'ART 15 Rue du Pdt Salvador Allende
Parthenay
2021-11-26

Une soirée fracassante en perspective avec Cosse, Truckks et W!zard. Nous oscillerons entre les harmonies tranchantes de Cosse, la hargne de Truckks ou encore les chants violemment mélancoliques et puissants de W!zard. #rock #postrock #noise #postpunk #posthardcore

+33 5 49 94 48 10

