LES NUITS DE LA MAYENNE – LA CHAIR DE L’OBJET La Frénouse, 24 juillet 2023, Cossé-le-Vivien.

Dans le cadre de la 50e édition du festival Les nuits de la Mayenne, le spectale La Chair de l’Objet au musée Robert Tatin..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

La Frénouse Musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



As part of the 50th edition of the festival Les nuits de la Mayenne, the spectale La Chair de l’Objet at the Robert Tatin Museum.

En el marco de la 50ª edición del festival Les nuits de la Mayenne, la exposición La Chair de l’Objet en el Museo Robert Tatin.

Im Rahmen der 50. Ausgabe des Festivals Les nuits de la Mayenne findet das Spectaculum La Chair de l’Objet im Musée Robert Tatin statt.

Mise à jour le 2023-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire