**Cosse** (FR) / Post-noise Cosse oscille entre post rock et noise. Harmonies tranchantes et magmas de larsens nous plongent dans un cumulonimbus opaque. Avec pour seul écho une voix décharnée qui, lorsqu’elle ne scande pas, murmure. Il y a chez Cosse une sensibilité et une fragilité frappante. Girl Band, Slint et Sonic Youth ne sont clairement pas loin. Ils font partie de ces groupes qui, si vous tendez bien l’oreille, ne vous laisseront pas indifférent. **Don Aman** (FR) / Alternative folk rock Créé en 2013, Don Aman, est un trio dijonnais qui sait hypnotiser ses auditeurs avec classe et en prenant le temps d’installer ses ambiances. Certes, on a bien du mal à coller une quelconque étiquette à la musique de Don Aman et pour tout dire, cela n’a aucune espèce d’importance, ce qui compte se trouve ailleurs. Libre et très personnel, leur musique a tôt fait de nous piéger dans ses méandres tout à la fois doux et tumultueux. **Foxeagle** (FR) / Dark post rock noise Foxeagle c’est le groupe d’Emilie Célarier. Ou plutôt son projet solo. Elle y chante, y joue de la guitare, assure toute l’instrumentation et compose des chansons sombres et profondes, terriblement remuantes, définitivement abyssales et en même temps ondulantes et fascinantes, un peu comme les vagues noires de son disque « Waves On Water ». Peut être bien que cette eau est dangereusement trouble et nous dissimule à peine des gouffres un peu effrayants mais ces gouffres là se révèlent en définitive terriblement attirants, comme pris dans la lumière et la réverbération d’un soleil de plomb. C’est en formule one woman band qu’elle présentera son dernier disque sur scène, force de proposition artistique singulière mélangeant les textures ambiantes et les rugissements noise rock avec des rythmiques et basses synthétiques. Proposé par Last Disorder et La Vapeur Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/cosse-don-aman-foxeagle-050322](https://www.lavapeur.com/programme/cosse-don-aman-foxeagle-050322)

