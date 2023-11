Exposition « Mon ange » – Chants de Noël – Crèche Cosqueville Vicq-sur-Mer, 17 décembre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

L’association « Transmission des cultures et du patrimoine Angoville, Cosqueville, Vrasville » organise cette manifestation pour animer la commune. Tous les ans la crèche attire de nombreux visiteurs. Nous avons ajouté cette année une exposition sur « Mon Ange » thème inspiré par les 2 anges centenaires du retable de l’église et par le tableau de l’Ange appartenant à l’église de Cosqueville qui a été rénové et exposé à Caen. Nous avons ajouté les chants de Noël à 16 heures par l’atelier chansons du foyer rural de Vicq sur Mer.

Eglise de Cosqueville..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Cosqueville Eglise de Cosqueville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



The association « Transmission des cultures et du patrimoine Angoville, Cosqueville, Vrasville » organizes this event to liven up the commune. Every year, the crib attracts many visitors. This year, we’ve added an exhibition on « Mon Ange », a theme inspired by the 2 hundred-year-old angels in the church altarpiece and by the painting of the Angel belonging to the Cosqueville church, which has been renovated and exhibited in Caen. Christmas carols were also performed at 4pm by the Vicq sur Mer Foyer Rural’s song workshop.

Cosqueville church.

La asociación « Transmission des cultures et du patrimoine Angoville, Cosqueville, Vrasville » organiza este evento para animar la ciudad. Cada año atrae a numerosos visitantes. Este año se ha añadido una exposición sobre « Mon Ange » (Mi Ángel), tema inspirado en los ángeles bicentenarios del retablo de la iglesia y en el cuadro del Ángel perteneciente a la iglesia de Cosqueville, renovado y expuesto en Caen. También se cantaron villancicos a las 16h por el taller de canto Vicq sur Mer Foyer Rural.

Iglesia de Cosqueville.

Der Verein « Transmission des cultures et du patrimoine Angoville, Cosqueville, Vrasville » organisiert diese Veranstaltung, um die Gemeinde zu beleben. Jedes Jahr zieht die Krippe zahlreiche Besucher an. Dieses Jahr haben wir eine Ausstellung zum Thema « Mein Engel » hinzugefügt, das von den beiden hundertjährigen Engeln des Altarbildes der Kirche und dem Gemälde des Engels, das der Kirche von Cosqueville gehört und renoviert und in Caen ausgestellt wurde, inspiriert wurde. Wir fügten um 16 Uhr Weihnachtslieder hinzu, die von der Chanson-Werkstatt des Landheims von Vicq sur Mer gesungen wurden.

Kirche von Cosqueville.

