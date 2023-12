Spectacle de Noël Cosqueville Vicq-sur-Mer, 1 décembre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Spectacle de Noël par les enfants et adolescents des ateliers conte théâtralisé à Vicq-sur-Mer.

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer..

Samedi 2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Cosqueville Salle de la Vaquelotte

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



Christmas show by children and teenagers from the Vicq-sur-Mer storytelling workshops.

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer.

Espectáculo navideño a cargo de niños y adolescentes de los talleres de cuentacuentos de Vicq-sur-Mer.

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer.

Weihnachtsaufführung von Kindern und Jugendlichen aus den Workshops für theatralische Erzählungen in Vicq-sur-Mer.

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cotentin – Le Val de Saire