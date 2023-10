Atelier conte théâtralisé Cosqueville Vicq-sur-Mer, 25 octobre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Pour rentrer dans le pays imaginaire des histoires, il faut des clés, des clés magiques. Après avoir écouté un conte accompagné au son d’un instrument rythmique, les enfants vont, tout en improvisant, le jouer sur scène. Entre narration et jeux de rôle, ils deviendront les acteurs et comédiens de ce conte.

10h30 à 12h30 (6 à 10 ans) – 14h30 à 16h30 (11 à 15 ans)

Tous les fins de trimestres ; spectacle des 2 ateliers + auberge espagnole

Animatrice : Krystin Vesterälen (conteuse)

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer

Pour découvrir le déroulé de l’atelier : https://fr.calameo.com/read/000314452e5273bdc9e89

150 € à 300 € par atelier (3 spectacles compris)

Renseignements et inscription : foyer rural : 07 45 15 83 56 – foyer.rural.vicq@gmail.com.

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 13:20:00. .

Cosqueville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



To enter the imaginary land of stories, you need keys, magic keys. After listening to a story accompanied by the sound of a rhythmic instrument, the children will improvise and act it out on stage. Between narration and role-playing, they will become the actors and comedians of this tale.

10.30 a.m. to 12.30 p.m. (ages 6 to 10) – 2.30 p.m. to 4.30 p.m. (ages 11 to 15)

At the end of each quarter, 2 workshops + Spanish hostel

Host: Krystin Vesterälen (storyteller)

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer

To find out more about the workshop: https://fr.calameo.com/read/000314452e5273bdc9e89

150 ? to 300 ? per workshop (including 3 shows)

Information and registration: foyer rural: 07 45 15 83 56 – foyer.rural.vicq@gmail.com

Para entrar en el país imaginario de los cuentos, se necesitan llaves, llaves mágicas. Tras escuchar un cuento acompañado por el sonido de un instrumento rítmico, los niños improvisarán y lo representarán en el escenario. Entre narración y juego de roles, se convertirán en los actores y cómicos de este cuento.

de 10.30 a 12.30 h (de 6 a 10 años) – De 14.30 a 16.30 h (de 11 a 15 años)

Al final de cada trimestre: actuación de los 2 talleres + albergue español

Anfitriona: Krystin Vesterälen (cuentacuentos)

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer

Para saber más sobre el taller: https://fr.calameo.com/read/000314452e5273bdc9e89

de 150€ a 300€ por taller (incluye 3 espectáculos)

Información e inscripciones: foyer rural: 07 45 15 83 56 – foyer.rural.vicq@gmail.com

Um in das imaginäre Land der Geschichten zu gelangen, braucht man Schlüssel, magische Schlüssel. Nachdem die Kinder ein Märchen gehört haben, das vom Klang eines Rhythmusinstruments begleitet wird, werden sie es, während sie improvisieren, auf der Bühne spielen. Zwischen Erzählung und Rollenspiel werden sie zu Schauspielern und Komödianten dieses Märchens.

10.30 bis 12.30 Uhr (6 bis 10 Jahre) – 14.30 bis 16.30 Uhr (11 bis 15 Jahre)

Jedes Quartalsende; Aufführung der beiden Workshops + Auberge espagnole

Leiterin: Krystin Vesterälen (Märchenerzählerin)

Salle de la Vaquelotte – Village de Cosqueville – 50300 Vicq sur Mer

Um den Ablauf des Workshops zu entdecken: https://fr.calameo.com/read/000314452e5273bdc9e89

150? bis 300? pro Workshop (3 Aufführungen inbegriffen)

Informationen und Anmeldung: foyer rural: 07 45 15 83 56 – foyer.rural.vicq@gmail.com

