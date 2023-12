LES DÎNERS PRÉHISTORIQUES Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement, 24 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 19:00:00

fin : 2024-01-24 23:00:00

Marseille Provence Gastronomie propose à nouveau d’explorer les méandres de notre passé culinaire en partant à la découverte des goûts de la Préhistoire.

Sous l’art pariétal de Cosquer Méditerranée, MPG réalise les 22, 24 et 26 janvier 2024, trois dîners préhistoriques pour 96 convives par date en partenariat avec Kleber Roussillon, gestionnaire du site. Avec la complicité de Gabriel Béraha, archéologue préhistorien et responsable de la médiation culturelle de Cosquer Méditerranée, le chef et directeur artistique de ces dîners, Emmanuel Perrodin imaginera différents chapitres pour retracer ce goût originel. Pour cette édition 2024 des Dîners préhistoriques, deux nouveaux talents rejoignent l’aventure :

Fabien Rugi, poissonnier et propriétaire de La Boite à sardine à Marseille et Noëlle Michel, ingénieur, traductrice et autrice de « Demain les Ombres » aux éditions Le Bruit du Monde. Ils écriront par l’assiette un récit préhistorique basé sur leur travail, leurs explorations et leur créativité. Sans oublier, Grégory Giacalone et Antoine Dinomais de La Bière Academy, tous deux passionnés de fermentation qui livreront leur version de la bière originelle pour ces dîners. Enfin,

Guillaume Ferroni de l’incomparable Maison Ferroni reconstituera pour l’occasion le premier alcool préhistorique connu à ce jour.

L’immersion 30 000 ans avant notre ère se déclinera jusqu’au dressage, avec couverts et assiettes en terre cuite.

Existe-t-il une cuisine préhistorique ? Quelle place l’alimentation tient-elle dans notre histoire lointaine ? Quel est le rôle du feu ? Que reste-t-il de ces pratiques ancestrales ? Que peuvent nous apprendre encore aujourd’hui nos lointains ancêtres ? Autant de questions, comme un jeu de piste, que les convives s’amuseront à suivre et à dénouer par le goût pour cette 2e édition des Dîners

préhistoriques.

.

Cosquer Méditerranée Promenade Robert Laffont, Esplanade du J-4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



