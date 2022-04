Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement, 4 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement. Cosquer Méditerranée Promenade Robert Laffont Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

2022-06-04 – 2023-03-31 Promenade Robert Laffont Cosquer Méditerranée

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 5 16 C’est officiel, Cosquer Méditerranée la grotte préhistorique sous la mer ouvre ses portes le samedi 4 juin 2022 à 9h00.



Nous avons hâte de vous retrouver pour vous dévoiler les secrets de cette unique grotte ornée préhistorique en Provence !

Vivez une expérience de visite inédite !



Classée à l’inventaire des monuments historiques, la grotte Cosquer découverte il y a 30 ans à 37 m de profondeur au Cap Morgiou dans le massif des calanques à Marseille, est aujourd’hui restituée au cœur de la Villa Méditerranée…

Précieuse de par son incroyable richesse d’œuvres d’art pariétal et merveilles géologiques, la grotte Cosquer est un joyau fragile aujourd’hui rendu accessible à tous.



Visitez également la galerie Méditerranée, un espace de 2500 m2 dédié à l’ère du paléolithique. Cosquer Méditerranée est la réplique de la Grotte Cosquer, grotte préhistorique située dans les calanques de Marseille. https://www.grotte-cosquer.com/ C’est officiel, Cosquer Méditerranée la grotte préhistorique sous la mer ouvre ses portes le samedi 4 juin 2022 à 9h00.



Nous avons hâte de vous retrouver pour vous dévoiler les secrets de cette unique grotte ornée préhistorique en Provence !

Vivez une expérience de visite inédite !



Classée à l’inventaire des monuments historiques, la grotte Cosquer découverte il y a 30 ans à 37 m de profondeur au Cap Morgiou dans le massif des calanques à Marseille, est aujourd’hui restituée au cœur de la Villa Méditerranée…

Précieuse de par son incroyable richesse d’œuvres d’art pariétal et merveilles géologiques, la grotte Cosquer est un joyau fragile aujourd’hui rendu accessible à tous.



Visitez également la galerie Méditerranée, un espace de 2500 m2 dédié à l’ère du paléolithique. Promenade Robert Laffont Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Promenade Robert Laffont Cosquer Méditerranée Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Promenade Robert Laffont Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement 2022-06-04 was last modified: by Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 4 juin 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône