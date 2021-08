Bussières Musée du tissage et de la soierie - Espace Pierre Berchoux Bussières, Loire Cosplay : la mode de la pop culture Musée du tissage et de la soierie – Espace Pierre Berchoux Bussières Catégories d’évènement: Bussières

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Cosplay : la mode de la pop culture », plongez dans le monde fabuleux du cosplay ! Cette mode consiste à recréer le costume de son personnage préféré issu du monde de la pop culture (manga, jeux-vidéo, cinéma, film, Disney,…). Au programme de ce week-end : – Animations et démonstrations de confection de cosplay avec Chimeral CosplayArt – Ateliers papercraft avec Enigmael – Ateliers et démonstrations d’impression 3D avec Fabien Bosc – Visite guidée de l’exposition temporaire avec 14 cosplay réalisés par les élèves de 2nde Métiers de la mode du Lycée de Chazelles-sur-Lyon, avec les tissus fournis par les entreprises de tissage locales.

La réservation pourrait être obligatoire en cas de contrainte sanitaire. Merci de vous renseigner sur le site internet www.museedutissage.com

