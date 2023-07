Conférence-promenade « Le front de Loire de Cosne au XIXe siècle, ces grandes villas dignes du bord de mer » Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, 17 septembre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

Conférence-promenade « Le front de Loire de Cosne au XIXe siècle, ces grandes villas dignes du bord de mer » Dimanche 17 septembre, 16h00 Cosne-Cours-sur-Loire Sur réservation auprès de l’office du tourisme.

Le temps d’une promenade entre Saint-Agnan et le Chantier Blanc, venez découvrir ces grandes demeures qui ont façonné au XIXe siècle le front de Loire.

Entre 1900 et 1950, la route de Port-Aubry avec ses parcelles de vignes, vergers et rares cabanes de jardiniers est devenue la rue des quatre fils Doumer, quartier urbain résidentiel entre chemin de fer et rives de la Loire.

Une maison commence par son premier propriétaire. La conférence s’attardera sur la personnalité de trois d’entre eux, Paul Doumer, I. E. Gejou, et Monsieur Bau, qui ont fait construire les trois plus grandes résidences : la Maison Blanche, la villa Goudea, et la « Maison Bau ».

Réquisitionnées sous l’Occupation, ces trois villas furent alors les demeures des officiers de l’État-Major de la garnison allemande de Cosne.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

