Animation « Patrimoine bâti et biodiversité » Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre Animation « Patrimoine bâti et biodiversité » Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire, 16 septembre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire. Animation « Patrimoine bâti et biodiversité » Samedi 16 septembre, 15h00 Cosne-Cours-sur-Loire Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription auprès du Pavillon du Milieu de Loire | Tarif adultes : 4 € ; enfants : 2 € ; familles (à partir de 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) : 10 € Même si nos villes et villages semblent peu propices à abriter la biodiversité, nombre d’espèces profitent en réalité de notre présence et de nos constructions, ou s’y sont adaptées progressivement. De l’hirondelle à la pipistrelle, partons ensemble à la rencontre de nos voisins plus ou moins familiers qui se cachent parfois là où on ne les attend pas ! Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 39 54 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Service Éducation à l’environnement CCCDL Détails Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse Cosne-Cours-sur-Loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre Lieu Ville Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/