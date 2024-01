Double concerto avec The Big Doo Doo Band Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire, lundi 27 mai 2024.

Double concerto avec The Big Doo Doo Band Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27

fin : 2024-05-27

Complices depuis 25 ans au sein de diverses formations, Laurent Dehors et François Thuillier avaient envie de se retrouver autour d’un répertoire commun. La virtuosité et la personnalité de ces deux musiciens exceptionnels offriront une grande ouverture aux membres du Big Doo-Doo Band qui, en se confrontant à un répertoire inhabituel, en ressortiront nourris de nouvelles énergies. Pour avoir eu le bonheur de jouer en orchestre dans sa jeunesse, Laurent Dehors sait mettre en valeur les différentes sections et donner aux musiciens matière à s’épanouir autour d’une composition à la fois exigeante et jubilatoire, allant du solo au tutti détonnant .

EUR.

Salle des fêtes 8 Impasse de la Madeleine

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté billetterie@djazznevers.com



L’événement Double concerto avec The Big Doo Doo Band Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-01-17 par 58_OT COEUR DE LOIRE