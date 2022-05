Cosmovision Maya Lescar, 7 mai 2022, Lescar.

Cosmovision Maya Salle du Liana Chemin du Liana Lescar

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle du Liana Chemin du Liana

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 10 10 L’association “Guatemaya” vous propose une conférence sur la culture et la spiritualité Maya, par Regina Cuma Chavez: “Culture et calendrier Maya, une tradition toujours vivante”.

Sociolinguiste et professeur d’histoire Maya, Regina Cuma Chavez est héritière de la sagesse ancestrale de ce peuple, guide spirituel et femme médecine.

Vente d’artisanat Maya.

L’association “Guatemaya” vous propose une conférence sur la culture et la spiritualité Maya, par Regina Cuma Chavez: “Culture et calendrier Maya, une tradition toujours vivante”.

Sociolinguiste et professeur d’histoire Maya, Regina Cuma Chavez est héritière de la sagesse ancestrale de ce peuple, guide spirituel et femme médecine.

Vente d’artisanat Maya.

+33 6 81 09 00 09

L’association “Guatemaya” vous propose une conférence sur la culture et la spiritualité Maya, par Regina Cuma Chavez: “Culture et calendrier Maya, une tradition toujours vivante”.

Sociolinguiste et professeur d’histoire Maya, Regina Cuma Chavez est héritière de la sagesse ancestrale de ce peuple, guide spirituel et femme médecine.

Vente d’artisanat Maya.

guatemaya64

Salle du Liana Chemin du Liana Lescar

dernière mise à jour : 2022-04-29 par