Cosmos – Opéra d’après Witold Gombrowicz – Théâtre de l’Atelier (Paris) THEATRE DE L’ATELIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Cosmos – Opéra d’après Witold Gombrowicz – Théâtre de l’Atelier (Paris) THEATRE DE L’ATELIER, 24 avril 2023, PARIS. Cosmos – Opéra d’après Witold Gombrowicz – Théâtre de l’Atelier (Paris) THEATRE DE L’ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-04-24 à 20:30 (2023-04-24 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. COSMOSOPÉRA D’APRÈS WITOLD GOMBROWICZPour son troisieÌme opeìra, le choix du compositeur Fernando Fiszbein s’est porteì sur Witold Gombrowicz.Inspireì du roman eìponyme, Cosmos renouvelle la collaboration d’une eìquipe artistique prolifique avec le metteur en sceÌne Jacques Osinki et le videìaste Yann Chapotel, deìjaÌ soudeìe lors de la creìation de l’opeìra Avenida de los Incas 3518. Fernando Fiszbein a su trouver le potentiel pour que theìa?tre et musique puissent se rencontrer et « parler » la me?me langue. Gombrowicz tisse des logiques incongrues mais rigoureuses, ayant pour reìsultat un « polar du subconscient », dont la dimension musicale est issue des me?mes deìmarches. Toujours aÌ la recherche d’un rapport organique entre musique, mise en sceÌne et sceìnographie, l’eìquipe conc?oit avec Max Bruckert du Grame, un dispositif musical sceìnique permettant que des objets de la vie courante prennent une dimension acoustique et soient mis en vibration par voie eìlectronique. La « virtuositeì de l’absurde » de ce dispositif trouve son paralleÌle dans les que?tes deìlirantes des deux protagonistes de Cosmos.Réservation PMR : 01 46 06 49 24 COSMOS Opéra d’après Witold Gombrowicz Votre billet est ici THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris COSMOS

OPÉRA D’APRÈS WITOLD GOMBROWICZ Pour son troisieÌme opeìra, le choix du compositeur Fernando Fiszbein s’est porteì sur Witold Gombrowicz. Inspireì du roman eìponyme, Cosmos renouvelle la collaboration d’une eìquipe artistique prolifique avec le metteur en sceÌne Jacques Osinki et le videìaste Yann Chapotel, deìjaÌ soudeìe lors de la creìation de l’opeìra Avenida de los Incas 3518. Fernando Fiszbein a su trouver le potentiel pour que theìa?tre et musique puissent se rencontrer et « parler » la me?me langue. Gombrowicz tisse des logiques incongrues mais rigoureuses, ayant pour reìsultat un « polar du subconscient », dont la dimension musicale est issue des me?mes deìmarches. Toujours aÌ la recherche d’un rapport organique entre musique, mise en sceÌne et sceìnographie, l’eìquipe conc?oit avec Max Bruckert du Grame, un dispositif musical sceìnique permettant que des objets de la vie courante prennent une dimension acoustique et soient mis en vibration par voie eìlectronique. La « virtuositeì de l’absurde » de ce dispositif trouve son paralleÌle dans les que?tes deìlirantes des deux protagonistes de Cosmos. Réservation PMR : 01 46 06 49 24 .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DE L'ATELIER Adresse 1 Place Charles Dullin Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE DE L'ATELIER PARIS

THEATRE DE L'ATELIER PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cosmos – Opéra d’après Witold Gombrowicz – Théâtre de l’Atelier (Paris) THEATRE DE L’ATELIER 2023-04-24 was last modified: by Cosmos – Opéra d’après Witold Gombrowicz – Théâtre de l’Atelier (Paris) THEATRE DE L’ATELIER THEATRE DE L'ATELIER 24 avril 2023 Théâtre de l'Atelier Paris

PARIS Paris