Cosmos Marseille 6e Arrondissement, 16 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Cosmos Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

2022-03-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-17 Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une autofiction autour de la relation de Julie Villeneuve à son chien Cosmo.

Ils sont tous les deux sur le plateau et c’est une heure et quart de sensibilité, de mise à nu, de souffles et de regards, un peu d’humour aussi et beaucoup d’amour ; la relation fusionnelle qu’elle entretient avec son chien questionne sur notre relation aux humains, au monde du vivant, à la vie, à la mort, à la famille, à la solitude.



à partir de 14 ans

COSMOs, la prochaine création de Julie Villeneuve, fera l’ouverture de La Biennale des écritures du réel en Mars prochain à Marseille.



Une autofiction autour de la relation de Julie Villeneuve à son chien Cosmo.

Une autofiction autour de la relation de Julie Villeneuve à son chien Cosmo.

Ils sont tous les deux sur le plateau et c’est une heure et quart de sensibilité, de mise à nu, de souffles et de regards, un peu d’humour aussi et beaucoup d’amour ; la relation fusionnelle qu’elle entretient avec son chien questionne sur notre relation aux humains, au monde du vivant, à la vie, à la mort, à la famille, à la solitude.



à partir de 14 ans

Théâtre La Cité 54 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-07 par