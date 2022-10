COSMOs La Roque-d’Anthéron, 17 décembre 2022, La Roque-d'Anthéron.

2022-12-17 – 2022-12-17

« COSMOs » est une autofiction qui questionne la relation singulière entre un être humain et son chien. Le chien Cosmo est sur le plateau, et Julie Villeneuve interroge leur lien fusionnel, à la lumière de son histoire personnelle. Ce faisant, elle ouvre le champ sur tout ce qui nous échappe à nous autres humains : notre propre animalité, nos manques et notre finitude.

Ce projet est aussi une déclaration d’amour à cet autre, si radicalement autre, dont elle se sent si proche.

Ecriture et réalisation Julie Villeneuve et Cosmo

Durée 1h15

Théâtre avec la compagnie du Facteur Indépendant

Programmation « Par les Villages » –

+33 4 42 50 70 74

