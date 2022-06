Cosmos en Osmose, atelier 6-12 ans Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cosmos en Osmose, atelier 6-12 ans Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit Tous nos ate­liers sont suivis d’un goûter. Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

Découvrez l’exposition de Tiphaine Calmettes « Soupe Primordiale » à travers un atelier de pratique artistique en compagnie de l’artiste Célin Jiang! Écouter les mou­ve­ments de son corps, sentir le rythme de son cœur ou cares­ser une pierre sont des maniè­res sen­si­bles d’ancrer la cons­cience de soi dans le monde alen­tour. Nos vies sont à la confluence de lois natu­rel­les, d’ensem­bles syner­gi­ques et com­plexes. Quelles sont nos capa­ci­tés à déve­lop­per des expé­rien­ces sen­si­bles ? L’ate­lier pro­pose des expé­rien­ces d’écoute des matiè­res orga­ni­ques. Grâce à des micro­pho­nes de contact, nous serons à l’écoute de leurs pro­prié­tés bioa­cous­ti­ques. Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Bétonsalon – centre d’art et de recherche https://www.betonsalon.net/spip.php?article1057 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1057 +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon

Bétonsalon, 2022

