Cosmos, 28 mars 2023, .

Cosmos



2023-03-28 20:30:00 – 2023-03-28

Orchestre de Picardie

Du classicisme inventif de Haydn à l’orchestre de Rameau en passant par le jazz symphonique de Riccardo Del Fra… Une jolie brise de liberté et d’éclectisme souffle sur ce programme dirigé par le jeune chef iranien Hossein Pishkar.

Franz Joseph Haydn, Symphony No.46 in B major.

En ouverture, la Symphonie n° 46 de Haydn (1772) a des allures quasi « expérimentales ». On appréciera la facture inspirée de ce petit bijou orchestral, les textures fines et contrastées du foudroyant Vivace initial, la pureté mélodique de la Sicilienne (Poco lento), la robuste simplicité du Menuet.

Riccardo Del Fra, Mystery Galaxy

Un quintet de jazz dialogue avec un orchestre symphonique : c’est le principe de Mystery Galaxy, une composition d’une des grandes figures du jazz français d’aujourd’hui, le contrebassiste Ricardo Del Fra.

Jean Philippe Rameau, Les Boréades (extraits)

Œuvre-testament de Rameau, restée inachevée, la tragédie lyrique Les Boréades (1763) n’a été représentée qu’à la fin du XXe siècle. Sans l’apport des voix, la Suite d’orchestre n’en restitue pas moins l’émotion lyrique tout en en révélant les splendides couleurs instrumentales.

Susanne Diesner

dernière mise à jour : 2022-07-08 par