Éditer les littératures autochtones Cosmopolis Nantes, samedi 16 mars 2024.

Éditer les littératures autochtones Table ronde programmée dans le cadre du festival Paroles Autochtones Samedi 16 mars, 10h30

Animation Cécile Brochard

Rodney Saint-Éloi

Poète, écrivain, essayiste, éditeur, né à Cavaillon (Haïti), Rodney Saint-Éloi est l’auteur d’une quinzaine de recueils poétiques. Il a également dirigé plusieurs anthologies et a réalisé pour la scène plusieurs spectacles. Il a obtenu en 2012 le prestigieux prix Charles-Biddle, puis a été reçu en 2015 à l’Académie des lettres du Québec.

En 2019, il est devenu Compagnon de l’Ordre des Arts et des Lettres du Québec, et en 2021, il a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française. Il dirige la maison d’édition Mémoire d’encrier qu’il a fondée en 2003 à Montréal.

Amaury Levillayer

Ex-enseignant-chercheur en France et au Canada, éditeur dans le domaine des presses universitaires francophones pendant une dizaine d’années, Amaury Levillayer a fondé les éditions Dépaysage en 2018. Invitation au déplacement géographique et au décentrement humaniste, les éditions Dépaysage font de l’autre et de l’ailleurs leur horizon culturel, ce dont témoigne notamment la collection “Talismans”, consacrée aux textes littéraires d’auteurs et d’autrices autochtones d’Amérique du Nord.

Bruno Doucey

Pour Bruno Doucey, né en 1961 dans le Jura, la littérature est un art de l’hospitalité, « un voyage par lequel nous métissons nos héritages culturels et humains pour bâtir un nouvel art de vivre ensemble », une résistance qui conduit vers la lumière. Après avoir dirigé les éditions Seghers, il a fondé une maison d’édition vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs militantes. Bruno Doucey est aussi romancier et poète.

Cosmopolis 18 rue Scribe passage Graslin 44000 Nantes

Rodney Saint-Eloi © Marjorie Guindo