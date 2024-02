Paroles autochtones – Histoire et littératures du Canada contemporain Cosmopolis Nantes, jeudi 22 février 2024.

Du 14 au 17 mars 2024, Cosmopolis et le Cinématographe accueillent le festival « Paroles autochtones », consacré à l’histoire, à la littérature et au cinéma autochtones francophones du Canada.Le festival met à l’honneur écrivain.es et artistes autochtones francophones à travers des entretiens, des tables-rondes et des projections de films. Au programme également : des expositions, des lectures et des échanges avec les acteurs du monde universitaire, culturel et éditorial attachés à la connaissance, à la valorisation et à la diffusion des littératures et des productions artistiques autochtones.Avec la participation des artistes Catherine Boivin, Sonia Bonspille Boileau, Carole Labarre, J.D. Kurtness, Virginia Pésémapeo Bordeleau et Louis-Karl Picard-Sioui ; des éditeurs Bruno Doucey, Amaury Levillayer (Dépaysage), Rodney Saint-Eloi (Mémoire d’encrier) ; des chercheurs Maurizio Gatti, Sophie Gergaud, Franck Miroux et Jérôme Wilgaux. Un festival organisé par Cécile Brochard (maître de conférences en littératures comparées, Nantes Université – LAMO) et Yann Lignereux (professeur en histoire moderne, Nantes Université – CRHIA), en partenariat avec Sophie Gergaud (ethnocinéaste, programmatrice et présidente de De la Plume à l’Écran).

